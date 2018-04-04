В Минске пройдет международная конференция для практиков развития ИТ-бизнеса

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23 июня в Минске на конференции IT BDSMinsk соберутся профессионалы из аутсорсинговых и продуктовых ИТ-компаний разных стран, чтобы обменяться лучшими практиками роста бизнеса, привлечения новых клиентов и работой со старыми.
О чем будем говорить?
- Продажи ИТ-услуг и ИТ-продуктов
- Выход на новые рынки с продуктами и услугами
- Growth Hacks, нестандартные приемы и методики роста
- Мобильный маркетинг
- Управление продуктами в mobile и Web
Почему стоит прийти?
- Место, где встретятся «продуктовики» и аутсорсеры. Здесь вы не только послушаете тех, кто достиг успеха, но и найдете единомышленников, работодателей, сотрудников
- Ни одного проплаченного или рекламного доклада
- Каждый спикер – практик, имеющий опыт решения реальных задач развития бизнеса
Наши спикеры:
- Варвара Семинихина, Chief Marketing Officer (CMO) в Яндекс.Медиасервисы (Россия)
- Manuel De Vits, Managing Director at Valyman Consulting (Люксембург)
- Aladdin Happy, Co-Founder в Growthhackingidea (США/Украина)
- Анжела Романенко, основатель и глава продуктовой разработки в Tamaranga (Новая Зеландия)
- Александр Стельмах, Chief Operating Officer в ARTOX (Беларусь)
- Анатолий Шарифулин, ASO expert и CEO в AppFollow (Финляндия)
- Максим Каменков, Maker в AppGrowthLab, CEO & Co-Founder в SearchAdsHQ, CEO & Co-Founder в SplitMetrics (Беларусь)
- Сергей Работай, Head of Business Development в InData Labs (Беларусь)
- и еще 23 профессионала в сфере маркетинга, продаж и развития бизнеса
Билеты
От 140 BYN на ByCard
Больше информации на https://bds.marketing/
Подпишитесь, чтобы быть в курсе обновлений:
https://www.facebook.com/ItBDSMinsk/
Приходите и получите доступ к лучшим практикам от профессионалов!
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