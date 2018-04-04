В Минске пройдет международная конференция для практиков развития ИТ-бизнеса

23 июня в Минске на конференции IT BDSMinsk соберутся профессионалы из аутсорсинговых и продуктовых ИТ-компаний разных стран, чтобы обменяться лучшими практиками роста бизнеса, привлечения новых клиентов и работой со старыми.

О чем будем говорить?

  • Продажи ИТ-услуг и ИТ-продуктов
  • Выход на новые рынки с продуктами и услугами
  • Growth Hacks, нестандартные приемы и методики роста
  • Мобильный маркетинг
  • Управление продуктами в mobile и Web

Почему стоит прийти?

  1. Место, где встретятся «продуктовики» и аутсорсеры. Здесь вы не только послушаете тех, кто достиг успеха, но и найдете единомышленников, работодателей, сотрудников
  2. Ни одного проплаченного или рекламного доклада
  3. Каждый спикер – практик, имеющий опыт решения реальных задач развития бизнеса

Наши спикеры:

  • Варвара Семинихина, Chief Marketing Officer (CMO) в Яндекс.Медиасервисы (Россия)
  • Manuel De Vits, Managing Director at Valyman Consulting (Люксембург)
  • Aladdin Happy, Co-Founder в Growthhackingidea (США/Украина)
  • Анжела Романенко, основатель и глава продуктовой разработки в Tamaranga (Новая Зеландия)
  • Александр Стельмах, Chief Operating Officer в ARTOX (Беларусь)
  • Анатолий Шарифулин, ASO expert и CEO в AppFollow (Финляндия)
  • Максим Каменков, Maker в AppGrowthLab, CEO & Co-Founder в SearchAdsHQ, CEO & Co-Founder в SplitMetrics (Беларусь)
  • Сергей Работай, Head of Business Development в InData Labs (Беларусь)
  • и еще 23 профессионала в сфере маркетинга, продаж и развития бизнеса

Билеты

От 140 BYN на ByCard

Больше информации на https://bds.marketing/

Подпишитесь, чтобы быть в курсе обновлений:

https://www.facebook.com/ItBDSMinsk/

https://vk.com/itbdsminsk

Приходите и получите доступ к лучшим практикам от профессионалов!

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Опубликовал: KVbot,

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