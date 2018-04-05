Microsoft инвестирует $5 млрд. в IoT

Microsoft заявила, что сегмент IoT получит $5 млрд. инвестиций в ближайшие четыре года. Компания заявила, что её «цель - дать каждому клиенту возможность трансформировать свой бизнес и мир в целом с помощью связанных решений».

Хорошо известно, что IoT-решения могут повысить эффективность работы, но компания знает, что истинное воздействие выходит далеко за рамки нашей повседневной жизни. Клиенты компании поставляют электроэнергию в школы в Африке, создавая лучшие результаты лечения пациентов с профилактическим обслуживанием, повышая безопасность работников на рабочих местах и безопасность водителя на аляскинских дорогах.

Компания была инвестирована в IoT до того, как этот термин был придуман, когда предприятия имели эти конечные точки на своих заводах, зданиях и других устройствах, которые были полностью «темными». Благодаря IoT-платформе, охватывающей облако, ОС и устройства, Microsoft уникально позиционируется, чтобы упростить IoT-путешествие, чтобы любой клиент — независимо от размера, технических знаний, бюджета, промышленности или других факторов — мог создавать надежные, связанные решения, которые улучшают бизнес и опыт клиентов. Инвестиции, которые Microsoft анонсировала в сегодняшней публикации, позволят им продолжать удовлетворять все потребности клиентов как сейчас, так и в будущем.