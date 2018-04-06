Windows 10 ARM получит поддержку 64-битных программ

Операционная система Windows 10 ARM все-таки получит поддержку 64-разрядных приложений. Случится это уже в мае 2018 года.

Windows 10 ARM предназначена для планшетов и ноутбуков, построенных на базе мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon. Ее главная особенность заключается в поддержке обычных приложений для смартфонов и классических компьютерных программы.

Последние работают через встроенный в систему эмулятор. Однако пока он умеет воспроизводить только 32-битные программы, от которых все постепенно отказываются.

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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