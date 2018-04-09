Apple обвинили в краже технологий при создании Apple Watch

Датчик сердцебиения Apple Watch оказался в центре нового скандала, связанного с корпорацией из Купертино. Технологический стартап Omni MedSci, который занимается «широкополосными лазерами, работающими в инфракрасном диапазоне и рядом с ним», подал против Apple иск, обвинив компанию в нарушении закона о патентах.

Omni MedSci, которая базируется в штате Мичиган, утверждает, что с 2014 по 2016 годы ее представители неоднократно встречались с представителями Apple и обсуждали возможное сотрудничество. Затем переговоры были прекращены, а Apple выпустила свои первые умные часы.

Мохаммед Ислам, владелец Omni MedSci, обладает правами примерно на 150 патентов, которые распределены между шестью его компаниями. Вполне возможно, речь идет об очередном «патентном тролле».

В иске говорится о том, что Apple нарушила правила пользования сразу тремя патентами. Истец хочет взыскать с нее штраф, а также запретить продажи умных часов.