Самый дорогой в мире стартап в сфере искусственного интеллекта SenseTime привлёк $600 млн

Самый дорогой в мире в сфере ИИ стартап SenseTime привлёк $600 млн от Alibaba и партнёров. Об этом говорится на сайте компании.

Компания разрабатывает системы распознавания лиц и изображений, которые работают с большими объемами информации. Лидером раунда C стала китайская Alibaba, отметили в SenseTime.

В июле 2017 года SenseTime оценивался в $1,5 млрд. В последнем раунде оценка компании выросла до $3 млрд по данным Bloomberg и до $4,5 млрд по информации Reuters. По собственным данным, SenseTime стал самым дорогим частным ИИ-проектом в мире в июле 2017 года — тогда компания привлекла $410 млн.

По словам источников Bloomberg, компания планирует достичь оценки в $4,5 млрд только в следующем инвестраунде. Полученные средства SenseTime вложит в разработку проектов в сферах дополненной реальности и автономного вождения, а также в проект под кодовым названием Viper — платформу для наблюдения за толпой, которая способна анализировать данные от тысяч камер в режиме реального времени, пишет издание.