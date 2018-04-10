velcom объявил о запуске звонков по Wi-Fi

Телеком-оператор velcom первым в Беларуси запускает для абонентов технологию VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволяет совершать звонки по Wi-Fi. Функция будет доступна по всей стране с 13 апреля.

Совершать Wi-Fi-звонки возможно по всей Беларуси, их стоимость не отличается от обычных вызовов. Совершать звонки можно со смарфтонов Huawei P10, P20, P20 Lite и ZTE Blade A6. В ближайшее время оператор обещает добавить поддержку Huawei Mate 10 Pro и Huawei P Smart. Список поддерживаемых устройств будет расширяться.

"В течение года мы планируем добавить поддержку множества моделей смарфонов: от бюджетных до премиальных. Таким образом, мы предполагаем, что услугой в будущем смогут пользоваться практически все абоненты velcom", – пояснили представители компании.

Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо включить функцию «Wi-Fi-вызовы» в настройках смартфона. После этого в верхнем меню название оператора сменится на velcom Wi-Fi.

Звонки по Wi-Fi можно будет совершать только из фиксированной сети velcom. Также технология не работает в режиме полета, поскольку в таком случае невозможно определить местонахождение абонента для маршрутизации экстренных вызовов.