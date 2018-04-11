Белорусские ученые завершают работу над электровелосипедом

Созданием электровелосипеда занимается приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук. На заводе уже разработали мотор-колесо, которое значительно расширяет возможности велосипедиста.

Его можно без проблем установить на свой транспорт. Нагрузку можно регулировать, переключать скорость, кроме того, электровелосипед сможет ехать без усилий владельца – педали можно вовсе не крутить. Велосипед можно будет привязать к программе на смартфоне и фитнес-трекеру, отслеживать среднюю скорость, километраж. Колесо будет соединяться с телефоном через блютуз. На базе мотор-колеса намерены производить различную линейку электротранспорта и для города, и для деревни.



-- Наши испытания сейчас на завершающем этапе, -- отмечает начальник коммерческого отдела завода «Оптрон» Андрей Подобед. – За электротранспортом – будущее. Сейчас на полках магазинов лежат китайские комплекты, которые стоят от 400 до 600 долларов. Наш набор — мотоколесо с батареей и аксессуарами будет в разы дешевле и что самое главное – надежнее. Не хочется загадывать наперед, но возможно летом разработки уже поступят в продажу.



Разгоняться элекровелосипед сможет до 36 километров в час. Также на заводе планируют выпускать гироскутеры, гироборды, электросамокаты.