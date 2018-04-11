В Maps.me появились офлайн-маршруты по городам мира

Mail.Ru Group реализовала в рамках картографического сервиса Maps.me готовые туристические маршруты по крупнейшим городам мира.

Маршруты по городам мира можно загрузить в приложение Maps.me для Android и iOS. Такие путеводители включают музеи, достопримечательности, парки и многое другое.

В настоящее время маршруты доступны для 29 городов. В их число входят Москва, Шанхай, Сеул, Бангкок, Бордо, Гонконг, Кейптаун, Лос-Анджелес, Лондон, Гуанчжоу, Охрид, Париж, Сингапур, Нью-Йорк и пр.

Нажав на объект, входящий в маршрут, можно получить его описание. Маршруты охватывают центральную часть городов и пригороды.

Напомним, что Maps.me — это бесплатный клиент на основе свободной географической карты OpenStreetMap. Приложение может работать без подключения к интернету.. Достаточно загрузить карты нужного региона на накопитель устройства.