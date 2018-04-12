Новая macOS перестанет поддерживать 32-битные приложения

Начиная с сегодняшнего дня, при запуске 32-битных приложений macOS будет оповещать пользователей о том, что вскоре операционная система перестанет поддерживать устаревшие технологии.

Согласно Apple, предупреждение будет показано на macOS 10.13.4 (последнее обновление ОС, вышедшее в прошлом месяце). Оповещение «выскакивает» один раз при запуске приложения и служит напоминаем о планомерном переходе к 64-битным технологиям. Для получения подробной информации, пользователи могут ознакомиться с вспомогательными документами, детализирующими долгосрочный процесс перехода от 32-битных к более функциональным 64-битным системам. Как отмечено Apple, 64-битные приложения способны предоставить больший доступ к памяти и использовать мощность новейших технологий.

Переход начался почти 15 лет назад после презентации Power Mac G5 с 64-битным PowerPC процессором. С тех пор компания проводит работу по оптимизации своих приложений с целью их совместимости с 64-битными системами. Изначально Apple озвучила планы по «уничтожению» поддержки для устаревших 32-битных приложений на macOS в рамках Всемирной конференции разработчиков 2017. Тогда компания заявила, что планирует перевести рабочий стол на 64-битную систему, как это было с iOS 11, отмечая, что macOS High Sierra будет последней версией, запускающей 32-битные приложения бескомпромиссно.

Опубликованное на сайте разработчиков Apple оповещение, напоминало, что все приложения, направляемые в Mac App Store, должны поддерживать 64-битную систему с января 2018 года. Уже существующие или обновляемые приложения – с июня 2018 года.