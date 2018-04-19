В России могут заблокировать Facebook, если соцсеть не подчинится требованиям российского законодательства. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

До конца 2018 года Роскомнадзор проведет проверку компании Facebook. На данный момент есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России и удаление всей запрещенной информации.

Если Facebook не выполнит какое-либо из этих требований, социальной сети грозит блокировка в России.

Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор сообщил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России. Также Роскомнадзор отправил в магазины приложений App Store и Google Play письмо с требованием удалить Telegram.