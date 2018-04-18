Роскомнадзор направил в App Store и Google Play письмо с требованием удалить Telegram

Роскомнадзор отправил в магазины приложений App Store и Google Play письмо с требованием удалить Telegram.

«Ответом должно стать удаление приложения Telegram. Роскомнадзор требует прекратить распространение данного приложения «в максимально короткие сроки», — сообщают в Роскомнадзоре.

Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор сообщил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России. Ведомство ведет реестр запрещенных адресов в интернете, информация из которого выгружается операторам связи. Операторы связи имеют доступ к выгрузке из этого реестра. Они обязаны заблокировать указанные в реестре адреса в течение суток после внесения в реестр.

Напомним, что в Таганский районный суд Москвы в пятницу рассмотрел ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России и удовлетворил его. Представители Telegram в суд не пришли, но заявили, что обжалуют решение.