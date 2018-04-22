Microsoft готовит к выпуску облегченную Windows 10 Lean

Осенью Microsoft готовит к выпуску облегченную версию ОС, которая называется Windows 10 Lean.

Отмечается, что облегченная версия будет весить на 2 ГБ меньше, чем другие версии Windows 10. Однако в ней может не быть драйверов для CD и DVD-приводов, а также различных тем оформления. 

Специалисты отмечают, что Microsoft выпустит новую версию для работы на виртуальных устройствах, которым нужен повышенный уровень производительности.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

может не быть драйверов для CD и DVD-приводов, а также различных тем оформления

почему "может не быть"? MSPoweruser пишет, что в Windows 10 Lean нет в т.ч. кой-каких штатных приложений типа RegEdit, но их можно импортировать (?).

Microsoft выпустит новую версию для работы на виртуальных устройствах

либо для дешевых девайсов, все это пока предположения

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