Microsoft готовит к выпуску облегченную Windows 10 Lean

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Осенью Microsoft готовит к выпуску облегченную версию ОС, которая называется Windows 10 Lean.
Отмечается, что облегченная версия будет весить на 2 ГБ меньше, чем другие версии Windows 10. Однако в ней может не быть драйверов для CD и DVD-приводов, а также различных тем оформления.
Специалисты отмечают, что Microsoft выпустит новую версию для работы на виртуальных устройствах, которым нужен повышенный уровень производительности.
Комментарии
почему "может не быть"? MSPoweruser пишет, что в Windows 10 Lean нет в т.ч. кой-каких штатных приложений типа RegEdit, но их можно импортировать (?).
либо для дешевых девайсов, все это пока предположения
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