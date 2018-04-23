Роскомнадзор частично заблокировал поисковую систему Google.

Согласно данным, Роскомнадзор направил провайдерам для блокировки несколько IP-адресов, в числе которых оказались адреса главной страницы поиска google.com. Адреса заблокированы по решению Генпрокуратуры от 16 апреля.

Некоторые пользователи из России сообщают об отсутствии доступа к поисковику последние 24 часа. Наиболее серьезные проблемы наблюдаются в европейской части России, преимущественно на юге, и в Красноярском крае, а также на территории Украины.