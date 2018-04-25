Тарифные планы «Комфорт» от velcom стали безлимитными

С 25 апреля абонентам тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт +», «Комфорт+ для бизнеса» стала доступна бесплатная опция «Безлимитный интернет». Об этом сообщается на официальном сайте velcom.

Новая услуга позволяет свободно выходить в глобальную сеть даже после окончания трафика, включенного в абонентскую плату. При этом платить за дополнительные мегабайты не нужно.

«Безлимитный интернет» доступен на всех тарифных планах линеек «Комфорт», «Комфорт+» и «Комфорт+ для бизнеса», кроме «стартовых» тарифов «Комфорт лайт», «Комфорт лайт+» и «Комфорт лайт+ для бизнеса». Абоненты могут подключить новую услугу самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в «Личном кабинете».

Скорость соединения зависит от конкретного тарифа: чем он «тяжелее», тем быстрее «летает» интернет. При этом до 1 июля «Безлимитный интернет» предоставляется без ограничения скорости вне зависимости от тарифа.