Google представила обновлённый почтовый сервис Gmail

Компания Google официально представила обновлённую версию своего почтового сервиса Gmail, в котором появились новый функции. Вскоре новая версия Gmail будет доступна для каждого пользователя.

Обновленная версия обзавелась новыми функциями: самоуничтожающиеся сообщения, отложенные письма и панель инструментов с календарём и заметками.

Также Google не забыла и о мобильном приложении Gmail. Сервис предлагает настроить приоритеты уведомлений с помощью ИИ.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

Вскоре новая версия Gmail будет доступна для каждого пользователя

Вроде, редизайн намечен на сентябрь, к 10-летию Google Chrome.

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