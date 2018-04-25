Google представила обновлённый почтовый сервис Gmail

Компания Google официально представила обновлённую версию своего почтового сервиса Gmail, в котором появились новый функции. Вскоре новая версия Gmail будет доступна для каждого пользователя.

Обновленная версия обзавелась новыми функциями: самоуничтожающиеся сообщения, отложенные письма и панель инструментов с календарём и заметками.

Также Google не забыла и о мобильном приложении Gmail. Сервис предлагает настроить приоритеты уведомлений с помощью ИИ.