Эксперты назвали лучшего голосового ассистента

Команда независимых экспертов назвала лучшего голосового помощника, изучив работу Apple Siri, Google Assistant на колонке Home и Android-смартфоне, Microsoft Cortana и Amazon Alexa.

По результатам исследования Stone Temple Consulting, лучшим помощником, как и год назад, был признан Google Assistant.

Результаты были основаны на 5000 запросов. Оценка производилась по объёмам ответов и их точностью. Также учитывались ошибки, когда помощники не понимали или неверно истолковывали просьбу. 

Худшим голосовым помощником была названа Siri, которая не понимала просьбу почти в два раза чаще, чем конкуренты.

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Опубликовал: KVbot,

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