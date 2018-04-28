Эксперты назвали лучшего голосового ассистента

Команда независимых экспертов назвала лучшего голосового помощника, изучив работу Apple Siri, Google Assistant на колонке Home и Android-смартфоне, Microsoft Cortana и Amazon Alexa.

По результатам исследования Stone Temple Consulting, лучшим помощником, как и год назад, был признан Google Assistant.

Результаты были основаны на 5000 запросов. Оценка производилась по объёмам ответов и их точностью. Также учитывались ошибки, когда помощники не понимали или неверно истолковывали просьбу.

Худшим голосовым помощником была названа Siri, которая не понимала просьбу почти в два раза чаще, чем конкуренты.