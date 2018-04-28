Наталья Водянова приедет в Минск на технологическую конференцию EMERGE

17-18 мая всемирно известная топ-модель и филантроп Наталья Водянова приедет в Минск, чтобы выступить на технологической конференции EMERGE, которая соберет более 1000 представителей IT-индустрии из США, Европы, стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Наталья Водянова представит на EMERGE приложение Elbi, которое соединяет людей и бренды с благотворительными инициативами, позволяя помогать быстрее и проще. Совместно с Натальей секцию Philtech (технологии для благотворительности, филантропии и социального предпринимательства) представит Рыбаков Фонд, который через свой Philtech-акселератор занимается поддержкой социальных проектов и развитием инфраструктуры в России для того, чтобы каждый имел равные возможности. На конференции представители Фонда расскажут о том, почему социальные проекты важны, возможно, даже больше, чем мы думаем.

При поддержке фонда пройдет отдельная секция конкурса стартапов EMERGE CHALLENGE. Создатели технологичных социальных проектов будут соревноваться в на Unicorn Stage за главный приз – € 5 000 евро на развитие проекта и дополнительные призы от партнеров, общей стоимостью € 15 000 евро.

EMERGE посвящена новым технологиям и развивающимся рынкам. На эти два дня в Минск приедут представители Microsoft, Facebook, Mail.ru, Warner Music Group, Dell, 15 венчурных компаний и фондов, 8 акселераторов для стартапов. За два дня 40 спикеров проведут презентации и мастер-классы, основанные на инсайтах в своей сфере, а 150 стартапов поборются за приз в €5000.

Для стартапов и предпринимателей организована отдельная секция, на которой можно узнать, как продвигать свой бизнес в мировых медиа, применять Lean Canvas в работе, грамотно пользоваться инструментом ICO и наконец, на что смотрят венчурные фонды и акселераторы выбирая компании для своего портфеля. Полная программа уже доступна на сайте

Конференция EMERGE состоится 17-18 мая в пространстве ОК16. Билеты можно приобрести на сайте emergeconf.io.