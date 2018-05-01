Cайт Росприроднадзора взломали хакеры

Хакеры взломали сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

При попытке получить доступ к сайту rpn.gov.ru у пользователей появлялась карикатура, где девушка в костюме с логотипом Роскомнадзора сжигает интернет, а за ее спиной сидит собака с логотипом Telegram и пускает бумажные самолетики. Также начинает играть музыкальная тема «Помогатор» из мультфильма «Фиксики».

Напомним, что собаку в худи предложил в качестве символа «Цифрового сопротивления» основатель Telegram Павел Дуров. Он также призывал противников блокировки Telegram в России участвовать в акциях с пусканием бумажных самолетиков.

К моменту написания заметки сайт недоступен, а карикатура удалена.