Названы 9 самых востребованных языков программирования в 2018 году

Кадровый портал Glassdoor опубликовал список самых востребованных профессий в 2018 году и, как оказалось, более половины из них предполагают наличие навыков программирования. Вот 9 самых востребованных языков программирования.
1. SQL занимает первое место в списке. СУБД на основе таких технологий, как MySQL, PostgreSQL и Microsoft SQL Server широко используются в бизнес-сфере, больницах, банках и образовательных учреждениях по всему миру.
2. Недавно язык программирования Java отметил свой двадцатилетний юбилей. Это один из наиболее распространенных языков программирования, который на сегодняшний день используют порядка 9 млн разработчиков.
3. В настоящее время почти все веб-страницы используют скриптовый язык программирования JavaScript, встроенный в популярные браузеры, в том числе Internet Explorer, FireFox и Safari.
4. C# — сравнительно новый язык программирования, разработанный компанией Microsoft как основной язык для приложений, использующих платформу .NET Framework.
5. C++ — объектно-ориентированный язык общего назначения, созданный разработчиком Бьярне Страуструпом на базе языка C.
6. Python — один из наиболее популярных современных языков программирования.
7. Современный PHP (Hypertext Pre-Processor) — скриптовый язык, использующийся для разработки веб-сайтов.
8. В 2014 году компания Apple представила собственный язык программирования под названием Swift. Язык предназначен для разработки приложений под iOS и macOS.
9. Ruby on Rails — веб-ориентированная среда разработки на базе Ruby.
Комментарии
Гааа!
Веселите исчо!
Сколько анализаторов, столько и рейтингов.
> Гааа!
Там скорее всего "множественный выбор". И SQL шел не обязательно основным, но и "довеском" к знанию любого языка. ;)
В принципе -
https://www.superjob.ru/research/articles/111838/programmist-ms-sql/
правда, "В некоторых случаях может понадобиться знание одного или нескольких языков программирования (С++, C#, Python, PHP и др.)". Ну, и, наоборот, соответственно. Причем думаю, что "наоборот" - гораздо чаще.
P.S. Насколько я понимаю - в рамках одного проекта на толпу программеров на универсальных языках можно посадить одного толкового SQL-щика, который напишет толпе правильные запросы. Ну, и он же (или кто-то другой, типа отдельный архитектор) нарисует базу, но архитектура БД по идее нечасто меняется.
Добавить комментарий