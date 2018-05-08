Названы 9 самых востребованных языков программирования в 2018 году

Кадровый портал Glassdoor опубликовал список самых востребованных профессий в 2018 году и, как оказалось, более половины из них предполагают наличие навыков программирования. Вот 9 самых востребованных языков программирования.

1. SQL занимает первое место в списке. СУБД на основе таких технологий, как MySQL, PostgreSQL и Microsoft SQL Server широко используются в бизнес-сфере, больницах, банках и образовательных учреждениях по всему миру.

2. Недавно язык программирования Java отметил свой двадцатилетний юбилей. Это один из наиболее распространенных языков программирования, который на сегодняшний день используют порядка 9 млн разработчиков.

3. В настоящее время почти все веб-страницы используют скриптовый язык программирования JavaScript, встроенный в популярные браузеры, в том числе Internet Explorer, FireFox и Safari.

4. C# — сравнительно новый язык программирования, разработанный компанией Microsoft как основной язык для приложений, использующих платформу .NET Framework.

5. C++ — объектно-ориентированный язык общего назначения, созданный разработчиком Бьярне Страуструпом на базе языка C.

6. Python — один из наиболее популярных современных языков программирования.

7. Современный PHP (Hypertext Pre-Processor) — скриптовый язык, использующийся для разработки веб-сайтов.

8. В 2014 году компания Apple представила собственный язык программирования под названием Swift. Язык предназначен для разработки приложений под iOS и macOS.

9. Ruby on Rails — веб-ориентированная среда разработки на базе Ruby.