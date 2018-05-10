Neoline представила первый радар-детектор c фильтром Z- сигнатур

Компания Neoline, разработчик и производитель широкого спектра инновационной автомобильной электроники, представляет первый в своей линейке радар-детектор с новейшим дальнобойным сверхчувствительным модулем EXD и фильтром Z-сигнатур. Neoline X-COP 7500s обеспечивает наиболее надежное заблаговременное обнаружение милицейских радаров и камер контроля скорости на дорогах.

В Neoline X-COP 7500s реализовано сразу несколько инновационных разработок компании Neoline. В X-COP 7500s сведено к минимуму количество ложных срабатываний. Обеспечивается это качество благодаря уникальной технологии фильтра Z-сигнатур, созданной специалистами Neoline. Она позволяет устройству распознавать и блокировать сигналы датчиков слепых зон, которыми оснащаются современные автомобили. Фильтр Z-сигнатур надежно определяет и игнорирует сигналы таких систем, как Blind Spot Monitoring, Side Assist, Blind Spot Detection. Кроме этого, фильтр Z-сигнатур корректно обрабатывает сигналы, поступающие от всех типов милицейских радаров, в том числе стационарных и мобильных комплексов «Крис-С», «Крис-П» и «Арена», ручного радара «Визир», фоторадарного комплекса «Кордон», комплекса фиксации нарушений ПДД «Кречет».

Еще одна уникальная разработка компании Neoline, реализованная в X-COP 7500s, – модуль EXD, позволяющий при работе в режиме «Турбо» на 130% увеличить дальность обнаружения милицейских радаров, в том числе маломощных и работающих «в спину». Эта функция будет полезна при движении по загородным трассам, где чаще всего используются дорожные радары и камеры контроля скорости.

Neoline X-COP 7500s оснащен GPS-модулем и хранит базу данных милицейских систем контроля скорости из 45 стран мира. База координат стационарных систем слежения регулярно пополняется: скачать обновления можно на сайте neoline.ru. Также пользователь может вручную добавлять новые опасные точки и «ложные» зоны, где наблюдается большое количество помех.

Отличительная черта Neoline X-COP 7500s – интеллектуальная обработка данных о камерах системы «Автодория». Радар-детектор выдает голосовое предупреждение и отображает дистанцию до первой камеры комплекса, а затем выводит на дисплей расстояние до второй камеры, чередуя ее с показателями средней скорости автомобиля. При этом, если она превысит допустимую на участке, то устройство подаст звуковое предупреждение. Предупредит X-COP 7500s и об окончании участка, контролируемого «Автодорией», и о съезде с такого участка. Более того, радар-детектор корректно оповестит и о мобильной «засаде» с милицейским радаром, размещенной на участке, контролируемом «Автодорией».

В радар-детектор встроен контрастный OLED-дисплей, на который выводится вся необходимая информация. На нем заблаговременно появляются сообщения обо всех дорожных радарах и камерах: тип устройства, разрешенная скорость на участке дороги, расстояние до точки, а в случае с «Автодорией» – и средняя скорость на отрезке между двумя камерами.

Предупреждение на дисплее дублируется голосовым сигналом, но при желании пользователь может включить режим тишины и задать минимальный порог скорости, ниже которого звуковое сопровождение не будет включаться. Так автомобилист не будет отвлекаться на работу радар-детектора, когда в этом нет необходимости.

Рекомендованная розничная цена радар-детектора Neoline X-COP 7500s с функцией Z-сигнатур составляет 259.99 белорусских рублей.