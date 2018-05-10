Операторы связи обсуждают отмену роуминга между Беларусью и Россией

Вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией сейчас начал обсуждаться на уровне операторов связи двух стран, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков, пишет БЕЛТА.

Сергей Попков напомнил, что есть соответствующее поручение глав государств. Министерство связи и информатизации Беларуси продолжает работу с Министерством связи и массовых коммуникаций России. Идет работа на уровне операторов связи. "Но надо понимать, что это бизнес. Работают операторы связи между собой", - сказал министр.

Он также сообщил, что белорусские операторы уже предложили абонентам тарифные планы, которые позволили снизить расходы в роуминге. И это касается не только в России, но и других стран.

