В России установят автоматы для покупки сим-карт

Российский МТС планирует уже в этом году установить автоматы для покупки сим-карт. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на представителя компании Алексея Меркутова.

У оператора в наличии есть около 30 автоматов. Правда, они не поддерживают биометрическую идентификацию, а это значит, что сим-карты в них могут покупать только те, кто уже является потребителем услуг МТС.

Появятся ли симкоматы у других операторов, пока неизвестно. В зависимости от комплектации стоимость одного устройства варьируется от 2 до 3 тысяч долларов США.

Стоит отметить, что в Европе симкоматы активно используются уже несколько лет. Их главным преимуществом является способность работать круглосуточно, покрывая как труднодоступные районы, так и места с высокой проходимостью потенциальных клиентов.