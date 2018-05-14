В России установят автоматы для покупки сим-карт

Российский МТС планирует уже в этом году установить автоматы для покупки сим-карт. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на представителя компании Алексея Меркутова.

У оператора в наличии есть около 30 автоматов. Правда, они не поддерживают биометрическую идентификацию, а это значит, что сим-карты в них могут покупать только те, кто уже является потребителем услуг МТС. 

Появятся ли симкоматы у других операторов, пока неизвестно. В зависимости от комплектации стоимость одного устройства варьируется от 2 до 3 тысяч долларов США. 

Стоит отметить, что в Европе симкоматы активно используются уже несколько лет. Их главным преимуществом является способность работать круглосуточно, покрывая как труднодоступные районы, так и места с высокой проходимостью потенциальных клиентов.

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

"Сим-ка-а-арты! Сим-ка-а-арты!  Била-а-а-йн, Мегафо-о-о-н, Эм-тэ-эс!" (с) у каждого вокзала в Мск. ;)

Аватар пользователя Piton

Piton

savely пишет:

"Сим-ка-а-арты! Сим-ка-а-арты!  Била-а-а-йн, Мегафо-о-о-н, Эм-тэ-эс!" (с) у каждого вокзала в Мск. ;)

Симки регистрируются официально, на свой паспорт? Или они уже предварительно оформлены на какого-нибудь Джамшута и являются фактически анонимными?

Аватар пользователя savely

savely

Ну, если их Джамшут продает, то конечно же официально! ;)))

P.S. Если честно - не интересовался, надобности не возникало. 

Аватар пользователя mike

mike

Установят автоматы...

Помню советские автоматы по розливу сухого. Идёшь с работы -- оппа! -- стаканчик бульк!

mike пишет:

Установят автоматы...

Помню советские автоматы по розливу сухого. Идёшь с работы -- оппа! -- стаканчик бульк!


Не было таких в Минске. (С)

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