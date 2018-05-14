В России установят автоматы для покупки сим-карт

Российский МТС планирует уже в этом году установить автоматы для покупки сим-карт. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на представителя компании Алексея Меркутова.
У оператора в наличии есть около 30 автоматов. Правда, они не поддерживают биометрическую идентификацию, а это значит, что сим-карты в них могут покупать только те, кто уже является потребителем услуг МТС.
Появятся ли симкоматы у других операторов, пока неизвестно. В зависимости от комплектации стоимость одного устройства варьируется от 2 до 3 тысяч долларов США.
Стоит отметить, что в Европе симкоматы активно используются уже несколько лет. Их главным преимуществом является способность работать круглосуточно, покрывая как труднодоступные районы, так и места с высокой проходимостью потенциальных клиентов.
Комментарии
"Сим-ка-а-арты! Сим-ка-а-арты! Била-а-а-йн, Мегафо-о-о-н, Эм-тэ-эс!" (с) у каждого вокзала в Мск. ;)
Симки регистрируются официально, на свой паспорт? Или они уже предварительно оформлены на какого-нибудь Джамшута и являются фактически анонимными?
Ну, если их Джамшут продает, то конечно же официально! ;)))
P.S. Если честно - не интересовался, надобности не возникало.
Помню советские автоматы по розливу сухого. Идёшь с работы -- оппа! -- стаканчик бульк!
Не было таких в Минске. (С)
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