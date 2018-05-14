velcom и АГАТ начнут работу над совместными IT-проектами

Мобильный оператор velcom и компания ОАО «АГАТ-системы управления» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа прошло сегодня в Минске.

Соглашение касается сотрудничества в области информационного общества и телекоммуникаций, повышения уровня кибербезопасности Беларуси и продвижения инноваций. Взаимные интересы затрагивают облачные и мобильные решения, технологии электронного правительства и цифровые системы для отраслевых задач. Среди других направлений – разработка и внедрение сервисов и цифрового контента, работа с большими объемами данных и развитие «интернета вещей».

На первом этапе планируется реализовать 8 инновационных проектов в сфере ИКТ. Один из них предполагает испытание системы глобального мониторинга в сфере автомобилестроения с использованием технологии геолокации. Тестирование должно пройти в крупнейшем в Беларуси дата-центре velcom. Запуск системы позволит повысить производительности карьерной техники и снизить эксплуатационные затраты.

Система мониторинга может автоматически собирать информацию о местоположении (с точностью до 10 метров) и скорости грузового автомобиля. Она также призвана отслеживать состояние узлов и агрегатов большегрузных машин. Для этого на грузовики установлены бортовые модули производства «АГАТ», которые через спутники GPS и ГЛОНАСС передают информацию в «мозговой центр». Дата-центр velcom в свою очередь отвечает за получение, обработку и систематизацию данных.

Кроме того, в дата-центр velcom будут перенесены ресурсы навигационно-информационного центра ОАО «АГАТ-системы управления». Это обеспечит гарантированный доступ к инфраструктуре и бесперебойное предоставление сервиса. При этом можно будет использовать вычислительные мощности дата-центра уровня Tier III, которые потенциально покрывают потребности всей страны. В перспективе в комплексе velcom может разместиться и центр обработки данных АСКУЭ (автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии) белорусского предприятия.

«Объединение усилий позволит достичь синергетического эффекта, поскольку каждая компания обладает уникальным опытом в своей области. Проекты, которые мы планируем реализовать, позволят повысить эффективность экономики страны и привнести инновации в различные отрасли. Всё это будет способствовать развитию Беларуси и усилению её позиций на мировом рынке. Наши усилия также будут направлены на повышение информационной безопасности страны», – обратил внимание директор ОАО «АГАТ-системы управления» Геннадий Казаков.

Взаимодействие двух компаний открывает широкие возможности для реализации высокотехнологичных проектов в Беларуси.

«Мы рассчитываем, что наше сотрудничество станет прекрасным примером партнерства частной и государственной организации. Совместными усилиями будут разработаны и внедрены решения на стыке телекоммуникаций, транспорта и геоинформационных систем. Большую роль сыграют технологии Big Data и «интернет вещей». При этом крупнейший в Беларуси дата-центр обеспечит необходимыми вычислительными мощностями и круглосуточным доступом к информационным ресурсам», – отметил генеральный директор компании velcom Гельмут Дуз.

Еще одним из направлений сотрудничества станет использование беспилотников для потребностей народного хозяйства Беларуси. Для полетов планируется задействовать летательные аппараты, состоящие в авиапарке ОАО «АГАТ-системы управления». Распоряжением главы государства компания получила право на проведение авиационных работ с использованием беспилотников.

Телеком-оператор velcom поможет с передачей, сбором и анализом данных, полученных во время полетов. Хранение и обработка данных будет осуществляться в крупнейшем в Беларуси дата-центре уровня Tier III. Планируется также совместно разработать современные алгоритмы распознавания на основе снимков с беспилотников.

Для полетов могут задействовать дроны с телевизионными, фото- и тепловизионными камерами, которые могут находиться в воздухе от 2 до 8 часов. Точность определения координат наземных объектов составляет до 50 м в зависимости от высоты. Беспилотники значительно эффективнее квадрокоптеров и заметно экономичнее пилотируемых летательных аппаратов. Они могут совершать съемки с небольших высот и в труднодоступных местах, а также мгновенно передавать снимки высокого разрешения. Дроны уже находят применение в сельском и лесном хозяйстве, нефтегазовом секторе, сферах энергетики, геодезии и т.д.