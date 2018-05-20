Белорусская команда одержала победу в региональном финале Imagine Cup 2018

Региональный финал международного технологического конкурса Imagine Cup 2018 состоялся в Минске 19 мая. 12 команд из 6 стран - Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины, которые заняли первое и второе места в национальных финалах, представляли свои проекты жюри и боролись за призовые места.

Для конкурса в 2018 году объявлены 3 категории:

AI - разработка ботов на Microsoft Bot Framework. Использование Microsoft Cognitive Services в приложениях на Windows, ботах, Xamarin, мобильных приложениях;

Big Data - построение предиктивных моделей на основе больших данных с использование Microsoft Azure Machine Learning или CNTK, визуализация на Microsoft PowerBi. Команды могут сделать свой девайс на базе Интернета вещей (IoT) и больших данных, а также на технологиях Blockchain;

Mixed Reality - разработка приложений на Unity под дополненную и виртуальную реальность.

Третьи места жюри, в состав которого вошли руководители различных направлений Microsoft, а также представители бизнеса из стран СНГ, присудило сразу двум командам - «Breedge» Американскго университета Армении и .System Грузинского государственного университета Сан Диего.

Breedge разработала веб-платформу карьерного успеха. Breedge помогает компаниям привлекать, оценивать и нанимать подходящих студентов для своих компаний, которые соответствуют их корпоративной культуре. Платформа использует психометрическую оценку культуры компании для того, чтобы потенциальный сотрудник соответствовал требованиям компании даже на культурном уровне.

xARDIO – это мобильное приложение и аппаратное обеспечение на основе алгоритма CNN. Проект предназначен для оцифровки печатных копий ЭКГ в развивающихся странах. Конечным продуктом будет алгоритм, интегрированный в смарт-часы и мобильное приложение, который сможет предоставлять пользователю всю необходимую аналитику о состоянии его здоровья, а также прогнозы. Продукт работает на недорогих технологиях, чтобы сделать его доступным для людей в развивающихся странах.

Второе место досталось команде «DiabetHelp» из IT Academy «Step» (Одесса, Украина). Команда представила Android-приложение, которое призвано помочь людям, больным диабетом в решении ежедневных проблем, связанных с заболеванием. Как-то: прием медикаментов, контроль показателей, соблюдение диеты. Приложение рекомендует прием препаратов в соответствии с состоянием здоровья, позволяет создавать ежедневное меню, используя алгоритмы машинного обучения. Предупреждает пользователя о возможности ухудшения физиологических показателей. Собранные данные могут использоваться для прогнозирования лечения в соответствии с текущим состоянием здоровья, образом жизни и анамнезом пациента.

Команда-победитель из Беларуси SlutskTeam продемонстрировала систему TheBestConsultant для улучшения сферы обслуживания. Основная идея – создание программно-инженерного комплекса, который с помощью камер видеонаблюдения и специальных алгоритмов подскажет консультанту способ общения с клиентом. Система может быть легко применена в любом магазине, отеле, ресторане и за счет улучшения взаимопонимания между клиентом и консультантом привести к росту продаж. Все, что нужно для работы системы, - просто подключить камеры к компьютеру.

Напомним, в прошлом году также белорусская команда стала победителем регионального финала. Право представлять регион в Сиэтле в 2017 году досталось команде Scrawlless, разработавшей интернет-портал для детей с ДЦП и нарушениями мелкой моторики рук.