Microsoft сообщила о приобретении ИИ-стартапа

Компания Microsoft рассказала в своем официальном блоге о приобретении нового стартапа Semantic Machines, который специализируется на технологиях искусственного интеллекта.

Semantic Machines пытается решить важную проблему: сделать так, чтобы при общении с персональными помощниками у пользователей возникало ощущение, что они общаются с настоящими людьми, а не с компьютерными системами.

Компания Semantic Machines была образована в 2014 году, она привлекла более 20 млн долларов инвестиций.