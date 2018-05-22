«Лаборатория Касперского» представила результаты анализа новой вредоносной программы

«Лаборатория Касперского» рассказала о результатах анализа новой вредоносной программы, которая способна атаковать и мобильные устройства, и персональные компьютеры.

Зловред называется Roaming Mantis. Эта вредоносная программа, быстро распространяющаяся по миру, может «говорить» на двух десятках языков, в том числе на русском.

Roaming Mantis использует взломанные Wi-Fi-роутеры. Зловред использует технику перехвата DNS (DNS hijacking): она позволяет перенаправлять пользователя на вредоносный веб-сайт при введении в браузере имени вполне безобидного ресурса. Злоумышленники осуществляют атаку за счёт внедрения в настройки скомпрометированных роутеров своих адресов DNS-серверов.

Программа также атакует смартфоны и планшеты под управлением iOS: в этом случае зловред пытается похитить логин и пароль от Apple ID, а также данные банковской карты жертвы. Что касается обычных персональных компьютеров, то на них Roaming Mantis запускает майнинговый скрипт CoinHive, который добывает криптовалюту в пользу злоумышленников.