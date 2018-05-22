Apple покинула ТОП-3 самых прибыльных компаний

Американское деловое издание Fortune опубликовало ежегодный рейтинг 500 крупнейших американских компаний, при составлении которого учитывается оборот компании.

Оборот компаний, которые попали в рейтинг Fortune 500, составляет две трети валового внутреннего продукта США, что в денежном представлении равно 12,8 трлн долларов. Их рыночная капитализация составляет 21,6 трлн долларов, суммарная прибыль превышает 1 трлн долларов, а штат сотрудников по всему миру насчитывает 28,2 млн человек.

Первое место продолжает удерживать компания Walmart, на втором оказалась Exxon Mobil, которая за последний год улучшила свое положение в рейтинге сразу на два пункта, а замыкает тройку лидеров Berkshire Hathaway.

Apple, которая занимала третье место в рейтинге в течение последних двух лет, опустилась на четвертое место.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Первое место продолжает удерживать компания Walmart, на втором оказалась Exxon Mobil, которая за последний год улучшила свое положение в рейтинге сразу на два пункта, а замыкает тройку лидеров Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway? - загуглил - "сборная солянка" всего! (С)

Logicby twitter.com logicby пишет:

Первое место продолжает удерживать компания Walmart, на втором оказалась Exxon Mobil, которая за последний год улучшила свое положение в рейтинге сразу на два пункта, а замыкает тройку лидеров Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway? - загуглил - "сборная солянка" всего! (С)

Berkshire Hathaway - Berk shire Hath a way - Болван графство спасение путь - "Сообщество болванов на пути к спасению". Поди.

В 2010 году Berkshire Hathaway приобрела железнодорожную компанию Burlington Northern Santa Fe Corporation (BNSF), что стало крупнейшим приобретением Berkshire Hathaway на тот момент, сумма сделки составила $44 млрд с учётом 10-миллиардного долга железнодорожной компании[13]. С приобретением BNSF, Berkshire Hathaway заняла её место в индексе Standard & Poor's 500; до этого акции Berkshire Hathaway не входили ни в какие индексы из-за низкой ликвидности.

В 2015 году Berkshire Hathaway совершил ещё одно крупное приобретение — купил производителя авиационных деталей Precision Castparts Corp за $31,7 млрд[14].

Председатель совета директоров и CEO Berkshire Hathaway Уоррен Баффет

Berkshire в настоящее время владеет множеством компаний в различных отраслях экономики, таких как кондитерское дело, розничная торговля, железные дороги, предметов интерьера, издательский и ювелирный бизнес, а также региональные компании ЖКХ.

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