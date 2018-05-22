Команда проекта Blockchain Ventureon приглашена на ежегодную конференцию SMART TALER 2018

Blockchain Ventureon претендует стать одним из самых ожидаемых проектов текущего года. На фоне последних достижений в разработке проекта, приглашение учредителей Ventureon на ежегодную конференцию SMART TALER 26 мая в Минске выглядит вполне закономерным.

Чем же заслужили разработчики проекта Blockchain Ventureon такое внимание?

Подтверждение гарантированной пропускной способности Ventureon более 32 тыс. транзакций в секунду. Этот показатель даёт неоспоримые преимущества по сравнению с многими другими существующими блокчейнами.

20 мая 2018 года в Blockchain Ventureon прошла первая атомарная транзакция из BTC в VNN. Эта новость и вовсе ставит проект в один ряд с такими гигантами крипторынка, как Bitcoin и Ethereum, которые и сами реализовали эту технологию на практике относительно недавно. Как известно, с введением атомарных транзакций пропадет необходимость в биржах, которые есть сегодня. Самая большая проблема бирж - хранение средств всех инвесторов в одном месте. Будущее за децентрализованными биржами, где средства хранятся не на биржах, а на личных кошельках пользователей. Благодаря технологии атомарных свопов Blockchain Ventureon, это ближе, чем кажется.

Уже к концу мая текущего года разработчики проекта запустят публичные альфа-тесты кошельков. Команда проекта Blockchain Ventureon собирается привлечь лидеров мнений, которым предоставит полный доступ к тестированию.Таким образом, лидеры мнений смогут одними из первых опробовать данную технологию и показать, как всё происходит на практике.

“В рамках мероприятия в Минске нас пригласили презентовать проект Ventureon и принять участие в панельной дискуссии вместе с представителями Dash. Мы с самого начала отмечали, что нас интересует перспектива занять лидирующие позиции в ТОП-10 среди мировых криптовалют. Говоря простыми словами, сейчас настал именно тот момент, когда мы просто обязаны рассказать всему миру о наших достижениях. Нам есть чем удивить!”- отметил CEO Blockchain Ventureon Антон Собор.

В Blockchain Ventureon существует множество функций, необходимых для внедрения блокчейна в реальный бизнес, а также собственный алгоритм консенсуса, конструктор смарт-контрактов, возможность провести ICO на базе Ventureon и многое другое.

При проектировании Ventureon разработчики отказались от порочной практики зависимости от курса BTC. VNN номинируется в евро, имеет обеспечение в евро, а небольшие оперативные резервы в других криптовалютах нужны только для обеспечения атомарных транзакций и не учитываются в общей капитализации. Таким образом, курс VNN никак не зависит от волатильности крипторынка. Кроме того, защиту от волатильности обеспечивает опорная стоимость VNN, подкрепленная реальными финансовыми активами.

Справка

Проект Ventureon не проводит ICO, финансирование привлекается с помощью фондов и крупных инвесторов. С первых шагов реализации Blockchain Ventureon учредители проекта основали традицию пошагового открытого онлайн-информирования инвесторов, партнеров и ранних пользователей. Ознакомится с новостями проекта можно на сайте.