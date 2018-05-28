С 2017 года киберпреступники похитили криптовалют на $1,2 млрд

С начала 2017 года киберпреступники похитили криптовалют на сумму, эквивалентную порядка $1,2 млрд, сообщается в отчёте антифишинговой рабочей группы (Anti-Phishing Working Group, APWG).

В исследование были включены как зарегистрированные, так и незарегистрированные кражи. Из украденных $1,2 млрд возвращены были лишь около 20 %.

«Кроме оборота наркотиков и отмывания денег с помощью криптовалют мы видим ещё одну проблему — воровство токенов», — заявил в интервью Reuters генеральный директор компании CipherTrace и председатель APWG Дэйв Джеванс (Dave Jevans).