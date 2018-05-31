У velcom из-за жары случились перебои в связи

В компании velcom сообщили, что сложности в работе некоторых сервисов velcom наблюдались с 9 до 11 утра. 

Причиной стал перегрев оборудования на одном из узловых сайтов на территории Минской распределительной сети.

«Оперативное реагирование аварийной бригады velcom позволило локализовать проблему и восстановить работу всех сервисов в максимально сжатые сроки», — говорится в сообщении оператора.
 

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Опубликовал: KVbot,

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