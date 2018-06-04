ПВТ бьет рекорды: более 100 новых резидентов за 5 месяцев

Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации 56 новых резидентов.

Менее чем за полгода - более 100 новых компаний, это исторический рекорд. За более чем 10-летнюю историю такой существенный прирост резидентов происходит впервые. При этом, что принципиально важно, условия для входа в Парк высоких технологий существенно упростились – никакой волокиты и бюрократии, все максимально прозрачно и быстро.

«Сама процедура регистрации компаний максимально упрощена. Это очень простой вход, понятные рекомендации, чёткая инструкция подготовки компаний к вступлению. Процедура вступления в Парк – это чётко и быстро. Если ты подготовил документы нужным образом, то у тебя не будет никаких вопросов», - отмечает директор компании «Хелмес Бел» Макс Мирончик.

«Очень положительный момент, что резидентами ПВТ могут стать не только гиганты, мощные продуктовики или аутсорсеры, а есть возможность попасть относительно небольшим компаниям, как мы. И тем, кто применяет технологии в каких-то обычных сферах жизни», - подчеркнул директор компании «Энлайтен» Матвей Олевинский.

«В ПВТ достаточно большая концентрация компаний и специалистов с релевантными для нас технологиями. Парк также оказывает мощную консультативную поддержку», - такое мнение высказал директор компании-резидента «ФОТЭК», которая специализируется на лазерной хирургии.

Четверть новых резидентов создают свои собственные продукты для разных сфер экономики. В числе компаний разработчик детской анимации - «Диджитал Лайт Студио». Это первая анимационная студия в Беларуси, которая вышла на мировой рынок и сотрудничает с признанными лидерами индустрии – компаниями Disney, Discovery, Sky, Panda.

Значительную активность проявляют отечественные инвесторы – большинство компаний из пула (34) учреждено гражданами Республики Беларусь. Другая часть резидентов с широкой географией инвестиций: Австралия, США, Россия, Канада, Литва, Чехия. Интересно, что Эстония также нацелилась на белорусский ПВТ.

«Более ста компаний за 5 месяцев, более ста новых резидентов – это очень хорошие новости и большой успех. Такого в истории Парка высоких технологий еще не было. Конечно, это прямое свидетельство большого доверия со стороны IT-сообщества, не только белорусского, но и зарубежного, к декрету «О развитии цифровой экономики», который был не так давно подписан Главой государства и к тому курсу на построение IT-страны, который был провозглашён нашим Президентом», - отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

В числе новых резидентов есть и стартапы. Компания «Изовак ДР» разрабатывает ряд высокотехнологичных устройств, например, «очки дополненной реальности».

Декрет № 8 позволил открыть новые горизонты и действующим резидентам Парка. 8 компаний расширили свои виды деятельности, предусмотрев в своих бизнес-моделях возможность оказания рекламных маркетинговых услуг, осуществления аутсорсинга бизнес-процессов. Это резиденты: «Адмитад», «Бануба Девелопмент», «БД Технологии», «Изибрэйн», «И-Экс-Пи-Кэпитал», «Кино-мо Текнолоджис», «Плейджендари Девелопмент», «СтаркГеймз».

В Парке высоких технологий уже 293 резидента.