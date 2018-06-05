Apple официально презентовала iOS 12

Компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы - iOS 12. Презентация состоялась на конференции разработчиков WWDC 2018 в Сан-Хосе, Калифорния.

Загрузка приложений в iOS 12 будет ускорена на 40%, и в целом система настроена на максимальную нагрузку. Клавиатура откликается на действия на 50% быстрее, а камера – на все 70%.

В новой версии ОС для iPhone появится режим молчания, при включении которого не будут приходить даже уведомления. Этот режим можно включить, например, ночью. Или на важном совещании.

В iOS 12 можно будет работать с трехмерными изображениями, а также создавать более оптимизированные под 3D приложения. Вводится новый файловый формат для трехмерных объектов USDZ AR. К примеру, приложение Measure позволит измерять объекты в реальном мире.

В новой ОС предусмотрена серьезная интеграция с продуктом компании Adobe Creative Cloud. В него входят, в частности, популярные у дизайнеров программы – такие как Phоtoshop, InDesign, Illustrator, Adobe Premiere и другие.

В iOS 12 можно просмотреть статистику использования аккумулятора за последние 24 часа или последние 10 дней. Так пользователь сможет увидеть, какие приложения сильнее всего садят батарею. Функцию, которой уже долгие годы пользуются фанаты Android.