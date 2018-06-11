"Приорбанк" запустил оплату бесконтактными браслетами

"Приорбанк" выпустил лимитированную линию бесконтактных банковских браслетов с функцией оплаты. Теперь достаточно приложить руку к терминалу, чтобы рассчитаться в магазинах, кафе, ресторанах, на АЗС или за проезд в метро. Браслет можно использовать и в путешествиях – им можно оплачивать покупки как в Беларуси, так и за рубежом. Гаджет не боится воды и перепадов температур.

Первыми новинку испытали сотрудники IBA Group. "Пока браслеты в свободную продажу поступать не будут. Но в будущем мы планируем сделать технологию доступной для всех клиентов, предоставив возможность быстро и удобно оплачивать товары или услуги", – рассказали в "Приорбанке".

Браслет устроен достаточно просто. В него встроен уменьшенный дубликат карты со встроенной антенной (миничип MiniTag), обладающий всеми функциями бесконтактных карточек Visa Classic payWave. При оплате счетов до 20 рублей операция проходит практически мгновенно. В случае крупной покупки платеж надо подтвердить вводом ПИН-кода – так же, как и с обычной карточкой.