Самым продаваемым смартфоном в мире стал Samsung S9

Авторитетная исследовательская компания Counterpoint опубликовала список самых продаваемых смартфонов на мировом рынке за апрель 2018 года. В списке преобладают девайсы Samsung и Apple. Компанию им смог составить только аппараты Xiaomi.

Первые места заняли Samsung Galaxy S9 и S9 Plus, Apple iPhone X, 8 Plus и 8. Вторую половину рейтинга открывает самый доступный смартфон китайского производителя Xiaomi Redmi 5A. Седьмое и девятое места достались iPhone 6 и 7 соответственно, между ними разместился Xiaomi Redmi 5 Plus. Последнее место в топ-10 досталось Samsung Galaxy S8.

Стоит отметить, что каждый смартфон в рейтинге, за исключением гаджетов Xiaomi, является флагманским.