Белорусская компания Twistellar и IT-компания Kaptio заключили соглашение о сотрудничестве

Белорусский разработчик решений на платформе Salesforce, резидент ПВТ, компания Twistellar и исландская продуктовая IT-компания Kaptio заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве.

Twistellar и Kaptio открывают на базе Twistellar центр разработки, в дополнение к уже существующему минскому офису Kaptio, и будут заниматься работой над совместными продуктами в сегменте B2B Travel на стыке CRM, автоматизации бизнес-процессов и технологий AI.

«У Kaptio глобальный бизнес, мы активно растем, и у нас масса идей по созданию новых IT-продуктов. У нас уже есть сотрудники в Беларуси, но в лице Twistellar мы увидели стратегического партнера с замечательной корпоративной культурой и набором компетенций, идеально дополняющим наши. Мы будем рады развивать бизнес вместе, и для нас это уникальный шаг», - рассказал COO и co-founder Kaptio Рагнар Фьёлниссон.

О перспективах сотрудничества с Kaptio рассказал директор и со-основатель Twistellar Дмитрий Лейчик: «Мы действительно не просто договорились поставлять Kaptio услуги по разработке. Таких компаний-подрядчиков много. Поработав вместе, мы поняли, что наши подходы и цели на мировом IT-рынке близки, и Twistellar может внести гораздо более весомый вклад в совместный бизнес, поэтому решили объединить усилия и совместно инвестировать в новые продукты на платформе Salesforce.»