Neoline представила новую прошивку для радара-детектора X-COP9700

Компания Neoline представила прошивку для гибрида видеорегистратора и радар-детектора X-COP9700, которая добавляет фильтр Z-сигнатур и другие полезные функции для комфортного использования устройства.

Фильтр Z-сигнатур – это надежный помощник против ложных срабатываний от датчиков мертвых зон современных автомобилей, датчиков движения автоматических дверей, высоковольтных ЛЭП. При этом, в отличие от других сигнатурных технологий, фильтр Z-сигнатур не блокирует настоящие милицейские радары, такие, например, как стационарный и мобильный комплекс «Арена», ручной радар «Визир», комплекс фиксации нарушений ПДД «Кречет», фоторадарный комплекс «Кордон».

Кроме этого, в прошивку добавлены следующие функции:

Оповещения о камерах контроля ПДД: «Выделенная полоса», «Перекресток», «Пешеходный переход», «Обочина», «В спину»

Возможность отключения оповещений по GPS или RD модулю

Получение уведомлений о допустимом превышении скорости

Отключение отдельных типов точек в базе GPS

Автоматический ночной режим записи

Отключение устройства по выбранному в меню напряжению

Блокировка отдельного видеофайла

ZOOM при просмотре видео

Автоматический ночной режим записи активируется с наступлением темноты, исходя из настроек времени в меню. Интеллектуальная технология подавляет засветы и размытости от автомобильных фар и уличных фонарей, а также увеличивает светочувствительность для съемки темных обочин. Благодаря добавлениюфункции блокировки прошивкапозволяет защищать отдельные файлы от перезаписи.

Пользователи X-COP9700 могут скачать новую сигнатурную прошивку на официальном сайте Neoline.

Устройство NeolineX-COP 9700 – это совместная разработка ведущих корейских и российских профессионалов в сфере автомобильной электроники. Гибрид видеорегистратора и радар-детектора оборудован оптической системой из 6 стеклянных линз. Мощный процессор AmbarellaA7 и высокотехнологичный сенсор от Sonyобеспечивают безупречное качество видеосъемки, как в дневное, так и в ночное время суток.

На портале KV.by можно прочитать обзор радара-детектора Neoline X-COP 7500s.