Во Франции создадут конкурента Netflix

Французские телекомпании France Television, TF1 и M6 создадут стриминговую платформу Salto, которая будет распространять новости, прямые трансляции, фильмы и сериалы по подписке. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается в коммюнике группы TF1.

Salto будет конкурировать с уже существующими американскими стриминговыми сервисами, в том числе с Netflix и Amazon. Создатели сервиса предложат несколько формул подписок, по которым зрителям будут доступны выпуски новостей, документальные и художественные фильмы и сериалы, произведенные в США. Согласно информации источников телеканала France24, ежемесячный платеж не превысит пять евро.

В декабре 2017 года правительство Франции объявило о реформе государственного теле- и радиовещания. Одним из ее пунктов стало усиление позиций телеканалов в интернете.