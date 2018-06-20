velcom подготовил обновленный стадион «Динамо» к сверхнагрузкам

Обновленный стадион «Динамо» в Минске стал самым крупным спортивным комплексом, где velcom подготовил связь к сверхнагрузкам. Специалисты телеком-оператора впервые в Беларуси использовали рекордное количество оборудования для организации связи внутри одного сооружения. Инновационное решение обеспечит спортсменов и болельщиков качественной мобильной связью velcom даже в моменты пиковых нагрузок.

Проекты по обеспечению связью крупных спортивных объектов рассчитаны на существенное потребление мобильного трафика, создающее экстремальные нагрузки на сеть. Одновременно на стадионе «Динамо» будет находиться количество людей, сопоставимое с населением таких городов, как Пружаны или Марьина Горка, но при этом на гораздо меньшей территории. Для организации связи на стадионе специалисты телеком-оператора использовали 32 специальные стадионные антенны, расположенные под куполом стадиона, и более 260 дополнительных внутренних антенн в помещениях.

В системе функционируют сразу все используемые на данный момент оператором стандарты связи (UMTS и GSM), чтобы обеспечить высокую пропускную способность для абонентов. Оборудование также способно поддерживать технологию LTE и в случае получения компанией необходимых разрешений сможет обеспечить абонентов 4G-связью.