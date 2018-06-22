МТС представил подкаст о Несвиже

Компания МТС и интернет-журнал 34mag.net подготовили подкаст о знаковых достопримечательностях Несвижа. Выпуск аудиоистории об одном из самых загадочных белорусских городов приурочен к «Вечерам Большого театра в замке Радзивиллов». Фестиваль пройдет при поддержке МТС с 22 по 24 июня.

Подкаст перенесет слушателя в XVI-XVIII века, когда в городе кипела светская жизнь, а в Несвижском дворце балы и театральные постановки устраивали представители княжеского рода. Вы узнаете, как Радзивилл Сиротка стал успешным тревел-журналистом своего времени, какими талантами обладала Франциска Урсула Радзивилл, почему Кароль Станислав получил прозвище «Пане Коханку» и чей призрак сегодня обитает в несвижской резиденции Радзивиллов.

Невероятные факты и легенды из жизни белорусских аристократов можно послушать на русском, белорусском, английском языках.