Бета-версия iOS 12 стала доступна для загрузки

Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 12. В iOS 12 разработчики сосредоточилась на ошибках и мелких изменениях.

Одна из них — обновлённые Animoji, прерогатива владельцев iPhone X. Это анимированные эмодзи, которые отслеживают вашу мимику и которые можно отправлять друзьям через приложение «Сообщения». В iOS 12 появилась возможность создавать ещё более похожие на вас Memoji, накладывать их на себя и использовать во время разговоров в FaceTime. К тому же, в последнем теперь есть возможность вести диалог одновременно с 32 людьми.

Ещё одно нововведение позволяет реже отвлекаться на смартфон. Приложение Screen Time расскажет, как часто вы пользуетесь устройством и берёте его в руки, а также какие действия на нём выполняете. У функции «Не беспокоить» теперь есть ночной режим, в котором яркость экрана уменьшается, а уведомления не отображаются до самого утра.

Улучшения добрались и до «Фото». В приложении появилась вкладка «Для вас», через которую легко делиться снимками с контактами. Apple доработала и поиск в «Фото», позволив искать изображения сразу по нескольким параметрам.