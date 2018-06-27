МТС улучшит мобильную связь вдоль основных железных дорог

Оператор МТС улучшит мобильную связь вдоль железных дорог Беларуси. Проект будет реализован к Европейским играм-2019 и позволит повысить качество связи в поездах на основных маршрутах. 

Магистрали связи охватят более 1300 км железных дорог на ключевых направлениях: вдоль следования поездов из Бреста до Минска и из столицы до Орши. Покрытие будет обеспечено также на маршруте из Гомеля в Минск и далее — в Молодечно и на станцию Гудогай в Островецком районе. Кроме того, не будет «зон тишины» вдоль железной дороги, связывающей Жлобин, Могилев, Оршу, Витебск и поселок Езерище на севере республики. 

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Спортсмены из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Беларусь впервые примет международное спортивное мероприятие такого масштаба. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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