Роскомнадзор удаляет Музей Веб 1.0 интернета

02 июля 2018 года провайдер fdd5-25.net ActiveCloud уведомил администрацию портала о претензиях Роскомнадзора к сайту части "Архива Веб 1.0 интернета" USSRLIB.fdd5-25.net 2000 года Советской электронной библиотеки имени В.И. Ленина.

Страничка была создана с целью распространения книг и статей посвященных: коммунистической идеологии, политике, науке, атеизму и т.п. Дата последнего обновления 17 ноября 2000 года.
Провайдер предложил купить услуги выделенного ip-адреса, чтобы блокировка в РФ не влияла на работу виртуального хостинга.

После звонка в Роскомнадзор выяснилось, что ресурс fdd5-25.net как и www.ussrlib.fdd5-25.net в списке запрещённых не значится. Однако причина удаления так и остается неизвестной.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-groznogo-chechenskaya-respublika-s/act-557982008/

Решение по одной конкретной странице http://ussrlib.fdd5-25.net/bezop.htm

"Ответка" на доступ к http://ussrlib.fdd5-25.net в браузере идет хостерская, а не РКН-овская.  Вывод - хостер идиот или разводит на бабки. После удаления хозяином именно bezop.htm хостеру никаких оснований дергаться и "не пущать" нет. 

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