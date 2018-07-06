Роскомнадзор удаляет Музей Веб 1.0 интернета

02 июля 2018 года провайдер fdd5-25.net ActiveCloud уведомил администрацию портала о претензиях Роскомнадзора к сайту части "Архива Веб 1.0 интернета" USSRLIB.fdd5-25.net 2000 года Советской электронной библиотеки имени В.И. Ленина.

Страничка была создана с целью распространения книг и статей посвященных: коммунистической идеологии, политике, науке, атеизму и т.п. Дата последнего обновления 17 ноября 2000 года.

Провайдер предложил купить услуги выделенного ip-адреса, чтобы блокировка в РФ не влияла на работу виртуального хостинга.

После звонка в Роскомнадзор выяснилось, что ресурс fdd5-25.net как и www.ussrlib.fdd5-25.net в списке запрещённых не значится. Однако причина удаления так и остается неизвестной.