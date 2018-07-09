Apple выпустила бета-версию приложения Shortcuts

В 2017 году корпорация Apple приобрела приложение Workflow, которое позволяет задавать порядок действий, осуществляемых разными приложениями.

В iOS 12, которая сейчас проходит бета-тестирование, инженеры Apple встроили несколько подобных цепочек действий, которые называются Shortcuts. Чтобы получить доступ к Shortcuts, пользователю iPhone или iPad нужно зайти в раздел Siri приложения «Настройки».

Недавно Apple сообщила о том, что пользователи с учётной записью разработчика могут протестировать отдельное приложение Shortcuts. Компания предупреждает, что в первое время Shortcuts будут работать в ограниченном режиме и, в частности, не смогут синхронизироваться с iCloud.

На сайте Apple говорится: «Siri Shortcuts дают новый и более быстрый способ достигать нужного результата благодаря тому, что любое приложение может работать с Siri. Смышлёность Siri может предложить любое действие в подходящее время — речь может идти о заказе утреннего кофе или начале вечерней тренировки. Пользователи могут настраивать Shortcuts, создав простую голосовую команду для запуска задачи, или загрузить новое приложение Shortcuts, чтобы создать серию действий, включающих несколько приложений, которую можно запустить нажатием либо голосовой командой. Разработчикам очень легко воспользоваться преимуществами Shortcut API».