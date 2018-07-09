Белорусская компания вошла в ТОП-15 лучших .Net разработчиков Нью-Йорка

Международная исследовательская платформа Clutch опубликовала списки лидеров в области разработки проектов в США с применением программной платформы .Net. Компания Artezio вошла в ТОП-15 лучших компаний-разработчиков Нью-Йорка.



Исследования Clutch позволяют компаниям эффективно подбирать подрядчиков для реализации собственных проектов. Наряду с Artezio в список лучших .Net разработчиков Нью-Йорка вошли крупные технологические компании США.

Авторитетное международное агентство Clutch регулярно обновляет рейтинги компаний в различных профессиональных областях. Аналитики Clutch используют запатентованный метод бизнес-анализа, который отражает, насколько качественно компании оказывают услуги. Метод учитывает качественные и количественные показатели по каждому участнику рынка, включая отзывы заказчиков и итоги собственных исследований.



