Apple усилила защиту обновленной iOS 11.4.1

Apple представила промежуточное обновление iOS 11, в котором исправляет небольшие баги. Однако вместе с исправлениями ошибок в обновлении каким-то образом появилась уязвимость в безопасности устройств.

В новой версии мобильной системы для iPhone и iPad добавили систему защиты от подбора пароля USB Restricted Mode. Для этого в системе ограничили использование USB-устройств: если устройство было заблокировано более чем на час, то через Lightning можно только его заряжать, а остальные функции разъема становятся недоступны до следующей разблокировки. Это мешает использовать специальные устройства, которые подключаются в разъем Lightning и занимаются подбором пароля. Оказалось, что в iOS 11.4.1 можно обойти эту систему.

Эксперты безопасности ElcomSoft обнаружили уязвимость, с помощью которой можно обойти ограничение на работу USB-разъема в один час после блокировки экрана. Для этого нужно сначала к смартфону или планшету подключить любой аксессуар Apple, но это должно работать не только с фирменными устройствами. Главное, подключить его до того момента, когда система перейдет в защищенный режим USB Restricted Mode.