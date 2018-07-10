Яндекс.Карты помогут белорусам найти нужный вход

Яндекс.Карты начали показывать белорусским пользователям подъезды домов и входы в организации. Подъезды обозначены на карте номерами, их видно на самом крупном масштабе. Чтобы найти вход в организацию, достаточно нажать на её метку или ввести название в поиск — на карте появится красная стрелка.

Теперь пользователи не спутают вход в кафе со входом в магазин и смогут быстро отыскать нужный подъезд в длинном жилом доме — как на Могилёвской, 16. Строить маршруты стало проще: если в адресе указан подъезд, Карты проложат путь прямо к крыльцу, а если нет — подведут к нужной стороне дома.

Входы в организации и номера подъездов есть и в мобильных приложениях для iOS и Android, и в веб-версии Яндекс.Карт. Дополнить или исправить данные любой желающий может на Народной карте. Это не займёт много времени — отметить все подъезды в доме можно меньше чем за пять минут.