WhatsApp внедрил новую функцию для борьбы с фейками

В официальном блоге WhatsApp появилось сообщение, в котором пользователям настоятельно советуют быть внимательными, когда они пересылают своим контактам чужие сообщения.

По всей видимости, речь может идти о распространении фальшивых новостей, которые пользователи массово рассылают друг другу в ряде стран. Фейки привели к серьезным конфликтам в Индии.

Для того чтобы понять, было ли сообщение написано знакомым, а не посторонним человеком, в мессенджере была реализована новая пометка - "пересланное сообщение" (forwarded). Она будет сопровождать сообщения, которые пользователю были пересланы от других людей. Таким образом можно будет быстро понять, пишет пользователь от своего имени или пересылает чужой текст.