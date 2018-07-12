Опубликован июльский рейтинг языков программирования TIOBE

С этого месяца в рейтинг добавлены два новых языка программирования: Chapel и Pony. Они заняли 97 и 173 места соответственно.

Популярность JavaScript всё ещё высока. Всё первое полугодие 2018 года язык провёл в топ-10 и потерял лишь 2 позиции в феврале.

TypeScript, компилируемый в JS язык от Microsoft, вошёл в топ-50 рейтинга TIOBE. Напомним, что месяцем ранее он впервые оказался в топ-100 на 93 строчке.

Objective-C в этом месяце вернулся в первую десятку, Haskell — в топ-50. Скриптовый язык Lua поднялся с 36 на 25 место. А вот F#, детище Microsoft, слетел на 36 строчку, потеряв при этом 19 позиций.

Важно учесть, что рейтинг не показывает «лучший» язык программирования, а лишь отражает интерес к нему представителей IT-индустрии.