МТС улучшает условия на тарифной линейке «4G»

Пользоваться интернетом на тарифной линейке «4G» станет еще выгоднее. Теперь включенный в абонентскую плату интернет-пакет абоненты МТС смогут расходовать в сетях 2G, 3G и 4G.

С 12 июля на тарифном плане «4G» будут объединены основной и 4G-пакеты интернета. Объем трафика в рамках абонентской платы составит: на тарифе «4G лайт» — 500 МБ, на «4G мини» — 1,5 ГБ, «4G макси» — 3 ГБ, на «4G мега» — 6 ГБ.

Пакет интернета 4G лайт 500 МБ 4G мини 1,5 ГБ 4G макси 3 ГБ 4G мега 6 ГБ

После расходования интернет-пакета, включенного в абонентскую плату, тарификация будет осуществляться в рамках услуги «Открытый интернет». Подробнее о тарифной линейке «4G» читайте здесь.

Для пользователей одного из тарифов линейки «4G», которые не успевают расходовать трафик целиком, действует платный сервис «4G-бокс». Услуга позволяет накапливать и переносить мегабайты на следующий месяц. Суммарный максимум накопления после объединения интернет-пакетов не изменился.