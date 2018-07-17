В Беларуси появится IT-рота

Несколько компаний рассказали сайту Dev.by о том, что получили из белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) письмо о создании в стране IT-роты. В пресс-службе Минобороны эту информацию подтвердили. «Такими вещами не шутят», — заявили в Министерстве.

«Уважаемые компании-резиденты ПВТ, в соответствии с решением Министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования “Военная академия Республики Беларусь” создана рота информационных технологий (далее — РИТ), — говорится в письме. — Комплектование роты предполагается лицами, имеющими высшее образование по профильным ИТ-специальностям с ноября 2018 года».

Военная академия пригласила представителей компаний-резидентов ПВТ на встречу, которая пройдёт 20 июля. Цель — проинформировать сотрудников, которые подлежат призыву на срочную военную службу, о критериях отбора, прохождения службы, организации работы и предполагаемых задачах РИТ.

Также на встрече планируют «обсудить все проблемные вопросы, связанные с призывами на срочную службу и службу в резерве сотрудников компаний ПВТ».